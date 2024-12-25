Митрополит Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію митрополита у Facebook.

Привітання з Різдвом від митрополита Епіфанія

Епіфаній нагадав українцям, що Різдво Христове - це свято життя, любові та надії - попри все, попри тяжкі випробування жорстокої війни, що триває.

"Христос народився! Ці слова нині звучать по всій Україні. Різдво Христове - це свято життя, любові та надії... У цей час весь світ народжується світлом народженого Спасителя", - зауважив він.

Предстоятель ПЦУ додав, що це нагадує нам, що "навіть у найтемніші часи Бог дарує свою благодать. А з нею - віру та силу рухатися вперед".

"Де б і в яких би обставинах життя кожен із нас не зустрічав нинішнє Різдво - на лінії фронту чи в укриттях, за родинним столом чи далеко від власного дому - Христос, який прийшов у світ, є поруч із нами. І благословляє кожного нас", - наголосив митрополит.

Українцям він побажав, щоб світло та радість, які приносить звістка про Різдво Христове, надихали та зміцнювали.

"Нехай рік, який розпочинається з благословення Господнього, буде роком перемоги правди та утвердження справедливого миру. Молімося за наших воїнів. За кожного українця. За весь наш народ. Христос народився! Славімо Його", - підсумував Епіфаній.

Різдво в Україні за новим стилем

Різдво Христове (або Різдво Господнє) - одне з найбільших свят у церковному календарі. Цей день у християнстві є днем народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

Раніше Різдво в Україні відзначали 7 січня, проте з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Тепер, за новоюліанським календарем, свято Різдва Христового припадає на 25 грудня.

"Офіційно" нову дату Різдва в Україні затвердив також підписаний президентом Володимиром Зеленським закон 3258-IX (про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України).

Водночас кожна церковна парафія може самостійно визначитися - за яким календарем "жити", а отже і в яку дату відзначати Різдво та інші "сталі" свята.