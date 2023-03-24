У митній службі і не тільки. Кабмін ухвалив нові кадрові рішення

Кабінет міністрів сьогодні, 24 березня, ухвалив нові рішення щодо кадрових перестановок. Зокрема, їх провели у Державній митній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кабміну.

Як зазначають у відомстві, на засіданні уряд ухвалив розпорядження про призначення Віталія Загайного державним секретарем Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, погодив звільнення двох заступників голови Фонду державного майна України.

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