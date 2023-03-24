В таможенной службе и не только. Кабмин принял новые кадровые решения

Кабинет министров сегодня, 24 марта, принял новые решения по кадровым перестановкам. В частности, их провели в Государственной таможенной службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кабмина.
Как отмечают в ведомстве, на заседании правительство приняло распоряжение о назначении Виталия Загайного государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.
Также было поддержано увольнение:
Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей главы Фонда государственного имущества Украины.
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