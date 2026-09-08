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Митниця виявила тисячі порушень на мільярди гривень: що вилучали найчастіше

06:20 08.09.2026 Вт
2 хв
Майже 4,5 тисячі справ прикордонники передали до суду
aimg Пилип Бойко
Фото: перевірка на українському кордоні (facebook/zahidnuy kordon)

Українські митні органи відзвітували про результати роботи за перші вісім місяців 2026 року. За цей період вони зафіксували тисячі порушень митних правил, частину справ передали до суду, а вилучене майно оцінюють у сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної митної служби.

Упродовж січня-серпня 2026 року митні органи України виявили 7524 порушення митних правил на загальну суму 2,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість зафіксованих порушень зросла на 17%.

У межах 3104 справ митники тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 509 млн грн.

Найбільшу частину вилученого становили промислові товари - на 354 млн грн. Також було вилучено продовольчих товарів на 91 млн грн, транспортних засобів - більш ніж на 59 млн грн, а валюти - на 6 млн грн.

Окремо митниця повідомила про застосовані адміністративні стягнення. У 732 справах було накладено штрафи на загальну суму 31 млн грн, а до державного бюджету з урахуванням справ попередніх періодів стягнули 39 млн грн.

До суду митні органи передали 4651 справу про порушення митних правил на суму понад 2 млрд грн. За результатами розгляду судами справ, зокрема відкритих у попередні періоди, було накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів та штрафів на 10 млрд грн.

Що ще відомо про митні зміни

Раніше ми писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт нового Митного кодексу України. Документ має привести національні митні правила у відповідність до законодавства ЄС та змінити низку процедур для бізнесу.

Також комітет ВР утретє підтримав оподаткування посилок. У разі ухвалення законопроєкту ПДВ за ставкою 20% нараховуватиметься на повну вартість товару, починаючи з першого євро.

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Державна митна служба