Митниця виявила тисячі порушень на мільярди гривень: що вилучали найчастіше

Упродовж січня-серпня 2026 року митні органи України виявили 7524 порушення митних правил на загальну суму 2,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість зафіксованих порушень зросла на 17%.

У межах 3104 справ митники тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 509 млн грн.

Найбільшу частину вилученого становили промислові товари - на 354 млн грн. Також було вилучено продовольчих товарів на 91 млн грн, транспортних засобів - більш ніж на 59 млн грн, а валюти - на 6 млн грн.

Окремо митниця повідомила про застосовані адміністративні стягнення. У 732 справах було накладено штрафи на загальну суму 31 млн грн, а до державного бюджету з урахуванням справ попередніх періодів стягнули 39 млн грн.

До суду митні органи передали 4651 справу про порушення митних правил на суму понад 2 млрд грн. За результатами розгляду судами справ, зокрема відкритих у попередні періоди, було накладено стягнень у вигляді конфіскації товарів та штрафів на 10 млрд грн.