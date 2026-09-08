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Таможня обнаружила тысячи нарушений на миллиарды гривен: что изымли чаще всего

06:20 08.09.2026 Вт
2 мин
Почти 4,5 тысячи дел пограничники передали в суд
aimg Филипп Бойко
Фото: проверка на украинской границе (facebook/zahidnuy kordon)

Украинские таможенные органы отчитались о результатах работы за первые восемь месяцев 2026 года. За этот период они зафиксировали тысячи нарушений таможенных правил, часть дел передали в суд, а изъятое имущество оценивают в сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В течение января-августа 2026 таможенные органы Украины выявили 7524 нарушения таможенных правил на общую сумму 2,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зафиксированных нарушений выросло на 17%.

В пределах 3104 дел таможенники временно изъяли предметы правонарушений общей стоимостью 509 млн грн.

Наибольшую часть изъятого составляли промышленные товары – на 354 млн грн. Также были изъяты продовольственные товары на 91 млн грн, транспортных средств - более чем на 59 млн грн, а валюты - на 6 млн грн.

Отдельно таможня сообщила о примененных административных взысканиях. По 732 делам были наложены штрафы на общую сумму 31 млн грн, а в государственный бюджет с учетом дел предыдущих периодов взыскали 39 млн грн.

В суд таможенные органы передали 4651 дело о нарушении таможенных правил на сумму более 2 млрд грн. По результатам рассмотрения судами дел, в том числе открытых в предыдущие периоды, были наложены взыскания в виде конфискации товаров и штрафов на 10 млрд грн.

Что еще известно о таможенных изменениях

Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ должен привести национальные таможенные правила в соответствие с законодательством ЕС и изменить ряд процедур для бизнеса.

Также комитет ВР в третий раз поддержал налогообложение посылок. В случае принятия законопроекта НДС по ставке 20% будет начисляться на полную стоимость товара, начиная с первого евро.

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Государственная таможенная служба