Митниця Німеччини конфіскує різдвяні подарунки з Росії

У документі наголошується, що через дестабілізуючі дії РФ щодо України, Рада ЄС ухвалила Регламент (ЄС) № 833/2014 від 31 липня 2014 року, який передбачає заборону ввезення до Європейського Союзу широкого спектру товарів.

Під ембарго підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят, - целюлоза і папір, деревина і вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси і хімічна продукція, зокрема косметика.

У повідомленні зазначається, що з санкційного режиму не виключаються подарункові посилки, які приватні особи відправляють із Росії іншим приватним особам на території ЄС.

"Підсанкційні товари можуть бути заарештовані та конфісковані митницею", - йдеться у роз'ясненні відомства.

Водночас, всупереч повідомленням деяких ЗМІ, під санкції не потрапляють книжки та дитячі іграшки. Це випливає з розлогих доповнень до відповідних постанов ЄС, що вміщують детальний перелік підсанкційних товарів.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ

Європейська комісія 15 листопада подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Пропонувалося запровадити обмежувальні заходи щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт російських алмазів, а також заходи щодо зростання цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Посли ЄС 12 грудня не змогли узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Ухваленню рішення завадила Австрія - уряд країни вимагає від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International з переліку міжнародних спонсорів війни.

Додамо, що раніше Рада ЄС запропонувала саджати до в'язниці тих, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій.

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