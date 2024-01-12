Митниця назвала найбільших торгівельних партнерів України

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - 10,4 млрд доларів, Польща - 6,6 млрд доларів і Німеччина - 4,9 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,7 млрд доларів, Румунії - на 3,7 млрд доларів, Китаю - на 2,4 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт - 19,8 млрд доларів

продукція хімічної промисловості - 11 млрд доларів

паливно-енергетичні товари - 10,3 млрд доларів

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - 21,8 млрд доларів

метали та вироби з них - 3,9 млрд доларів

машини, устаткування та транспорт - 2,9 млрд доларів.

Падіння експорту

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, експорт товарів з України за 2023 рік скоротився на 18,7%до 35,8 млрд доларів - мінімуму за 20 років. За даними Держстату, менший обсяг експорту Україна мала лише у 2005 році - 34,2 млрд доларів.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс на 12,5% та склав 62,2 млрд доларів.

Торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори - проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.