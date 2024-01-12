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Митниця назвала найбільших торгівельних партнерів України

Фото: товарообіг склав 100 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За 2023 рік товарообіг склав 99,4 млрд доларів. Протягом року в Україну імпортували товарів на суму 63,5 млрд доларів, а експортували на суму 36 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - 10,4 млрд доларів, Польща - 6,6 млрд доларів і Німеччина - 4,9 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,7 млрд доларів, Румунії - на 3,7 млрд доларів, Китаю - на 2,4 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів: 

  • машини, устаткування та транспорт - 19,8 млрд доларів
  • продукція хімічної промисловості - 11 млрд доларів
  • паливно-енергетичні товари - 10,3 млрд доларів

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари - 21,8 млрд доларів
  • метали та вироби з них - 3,9 млрд доларів
  • машини, устаткування та транспорт - 2,9 млрд доларів.

Падіння експорту

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, експорт товарів з України за 2023 рік скоротився на 18,7%до 35,8 млрд доларів - мінімуму за 20 років. За даними Держстату, менший обсяг експорту Україна мала лише у 2005 році - 34,2 млрд доларів.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс на 12,5% та склав 62,2 млрд доларів.

Торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори - проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.

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