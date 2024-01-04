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Експорт з України впав до мінімуму за 20 років: у Мінекономіки назвали причини

Україна, Четвер 04 січня 2024 14:53
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Експорт з України впав до мінімуму за 20 років: у Мінекономіки назвали причини Фото: Експорт з України впав до мінімуму з 2005 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Експорт товарів з України за 2023 рік скоротився на 18,7%до 35,8 млрд доларів. Обсяги експорту та склали майже 100 млн тонн товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними Держстату, менший обсяг експорту Україна мала лише у 2005 році - 34,2 млрд доларів.

Експорт з України впав до мінімуму за 20 років: у Мінекономіки назвали причини

"Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону", - сказала перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн тонн більше, ніж торік. Крім зерна, цим шляхом експортуються й інші товари, у тому числі метал. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи.

Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується. Головна причина – польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%. Але за підсумками року втрати незначні - лише -0,7%.

Рекордний дефіцит

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс на 12,5% та склав 62,2 млрд доларів. Найбільше Україна завозила паливо на 7,8 млрд доларів, "різне" (те, що не афішується) на 3,7 млрд доларів, лікарські засоби на 1,7 млрд доларів, БПЛА на 681 млн доларів. Також у топ позиціях імпорту - автомобілі, добрива та засоби захисту рослин.

Свириденко зауважила, що торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори - проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.

Нагадаємо, аграрний експорт під час війни становить більше половини загального експорту товарів з України. Водночас Мінагрополітики дало оцінку неповернення валютної виручки від експорту агропродукції на рівні 4-6 млрд доларів.

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Міністерство економіки
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