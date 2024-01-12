Таможня назвала крупнейших торговых партнеров Украины

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай - 10,4 млрд долларов, Польша - 6,6 млрд долларов и Германия - 4,9 млрд долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 4,7 млрд долларов, Румынию - на 3,7 млрд долларов, Китай - на 2,4 млрд долларов.

В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт – 19,8 млрд долларов

продукция химической промышленности – 11 млрд долларов

топливно-энергетические товары – 10,3 млрд долларов

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – 21,8 млрд долларов

металлы и изделия из них – 3,9 млрд долларов

машины, оборудование и транспорт – 2,9 млрд долларов.

Падение экспорта

Напомним, по данным Минэкономики, экспорт товаров из Украины за 2023 год сократился на 18,7% до 35,8 млрд долларов - минимума за 20 лет. По данным Госстата, меньший объем экспорта Украина имела только в 2005 году - 34,2 млрд долларов.

В отличие от экспорта, импорт в денежном исчислении в прошлом году вырос на 12,5% и составил 62,2 млрд долларов.

В прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд долларов. Его вызвали два ключевых фактора - проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.