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Митниця Фінляндії розслідує понад 700 випадків порушення антиросійських санкцій

Фото: Фінляндія розслідує понад 700 випадків обходу санкцій проти РФ (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Митниця Фінляндії за останні два роки розпочала понад 740 попередніх розслідувань, пов'язаних із порушенням антиросійських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

У прес-службі митниці повідомили, що контроль Фінляндії над дотриманням санкцій дав свої результати. Усього було виявлено 29 тисяч порушень при перевезенні товарів, проведено 2800 цільових перевірок та розпочато 740 попередніх розслідувань.

Директор відділу митного контролю Самі Ракшит заявив, що санкції продовжують удосконалювати, зокрема щоб закрити лазівки для обходу обмежень.

"У рамках митного нагляду ми виявили кілька спроб обходу санкцій, коли, наприклад, використовувалися підроблені митні документи або були спроби приховати структуру власності компаній та реальні пункти призначення вантажів", - розповів Ракшіт.

За його словами, після закриття кордону товарообіг між двома країнами перемістився на залізничний КПП "Вайніккала" та в порти південної Фінляндії. Він також зазначив, що митники приділять особливу увагу спробам оминути санкції на цих маршрутах.

Закриття кордонів Фінляндії з Росією

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити усі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.

Варто зазначити, що прем'єр Фінляндії Петтері Орпо відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема із нелегальними мігрантами не вирішилася.

Нещодавно уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці. Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.

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