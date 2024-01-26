UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни Балтії домовилися про єдине застосування санкцій проти РФ і Білорусі

Архівне фото: Митниці країн Балтії домовилися про єдине застосування санкцій проти РФ і Білорусі (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Дмитро Браславський

Глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Ця угода підтверджує декларацію, підписану прем'єр-міністрами країн Балтії 20 грудня минулого року.

Митні органи країн Балтії домовилися посилити контроль за санкційними товарами, що експортуються в Росію і Білорусь або прямують транзитом через них у треті країни.

Тепер силовики можуть вимагати декларацію від виробника товару.

13-й пакет санкцій проти РФ

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

При цьому Чехія хоче включити до 13-го пакету санкцій обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьЛатвіяЛитваЕстонія