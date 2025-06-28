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Митна загроза: Південна Корея закликала США підписати нову митну угоду

Субота 28 червня 2025 07:30
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Митна загроза: Південна Корея закликала США підписати нову митну угоду Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Південна Корея закликала до досягнення "взаємовигідної" торговельної угоди зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Yonhap News.

Зазначається, що цього тижня США вперше відвідав новий міністр торгівлі Південної Кореї Єо Хан Ку.

У рамках візиту, він він провів переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, торговим представником Джемісоном Гріром, міністром внутрішніх справ Дагом Бергумом, а також із низкою законодавців у Вашингтоні.

Переговори відбулися напередодні дедлайну 9 липня, коли США можуть поновити підвищені митні збори, тимчасово призупинені у квітні.

"Поточні переговори стосуються не лише мит, але й є можливістю закласти нову основу для подальшої співпраці. Ми активно будемо вести перемовини, щоб митні бар'єри не стали перешкодою для співпраці між нашими країнами, а поточну кризу перетворимо на шанс", - заявив Єо.

Міністр також доніс до американської сторони занепокоєння з боку південнокорейської промисловості щодо останніх змін у політиці США з контролю за експортом, зокрема в контексті посилення обмежень на передання технологій таким конкурентам, як Китай.

За даними Yonhap News, високопоставлений південнокорейський чиновник повідомив журналістам у Вашингтоні, що Сеул наразі не отримав інформації про можливе продовження і не перебуває в ситуації, яка дозволяє "почуватися впевнено".

Мита Трампа

На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив імпортні тарифи для 180 країн світу.

Втім, 9 квітня очільник Білого дому тимчасово встановив єдину митну ставку у розмірі 10% для всіх країн, за винятком Китаю, терміном на 90 днів - до 9 липня. Адміністрація Трампа має намір укладати окремі двосторонні торговельні домовленості з кожною державою.

Республіка Корея є ключовим союзником США і важливим виробничим центром для автомобілів, напівпровідників та акумуляторів.

Зараз на країну поширюється 25-відсотковий тариф на імпорт. При цьому країна й надалі залишається під ризиком введення нових американських мит на постачання автомобілів, сталі й алюмінію.

Якщо буде впроваджено єдину ставку мита на рівні 25%, це ще більше послабить економіку, яка вже стикається зі зниженням внутрішнього споживання. У травні центральний банк Південної Кореї знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік із 1,5% до 0,8%.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Вашингтон працює над завершенням ще низки торгових угод із десятьма іншими країнами протягом двох тижнів у межах підготовки до дедлайну 9 липня, хоча конкретні держави не назвав.

Він також повідомив, що президент Дональд Трамп може продовжити термін дії мораторію для сприяння переговорам, і що партнери отримають відповідь.

На початку червня новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен пообіцяв домагатися "відчутних результатів" у торгових переговорах зі США.

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