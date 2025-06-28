Таможенная угроза: Южная Корея призвала США подписать новое соглашение
Южная Корея призвала к достижению "взаимовыгодного" торгового соглашения с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Yonhap News.
Отмечается, что на этой неделе США впервые посетил новый министр торговли Южной Кореи Ео Хан Ку.
В рамках визита, он он провел переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, торговым представителем Джемисоном Гриром, министром внутренних дел Дагом Бергумом, а также с рядом законодателей в Вашингтоне.
Переговоры состоялись накануне дедлайна 9 июля, когда США могут возобновить повышенные таможенные пошлины, временно приостановленные в апреле.
"Текущие переговоры касаются не только пошлин, но и являются возможностью заложить новую основу для дальнейшего сотрудничества. Мы активно будем вести переговоры, чтобы таможенные барьеры не стали препятствием для сотрудничества между нашими странами, а текущий кризис превратим в шанс", - заявил Ео.
Министр также донес до американской стороны беспокойство со стороны южнокорейской промышленности касательно последних изменений в политике США по контролю за экспортом, в частности в контексте усиления ограничений на передачу технологий таким конкурентам, как Китай.
По данным Yonhap News, высокопоставленный южнокорейский чиновник сообщил журналистам в Вашингтоне, что Сеул пока не получил информации о возможном продолжении и не находится в ситуации, которая позволяет "чувствовать себя уверенно".
Пошлины Трампа
В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел импортные тарифы для 180 стран мира.
Впрочем, 9 апреля глава Белого дома временно установил единую таможенную ставку в размере 10% для всех стран, за исключением Китая, сроком на 90 дней - до 9 июля. Администрация Трампа намерена заключить отдельные двусторонние торговые договоренности с каждым государством.
Республика Корея является ключевым союзником США и важным производственным центром для автомобилей, полупроводников и аккумуляторов.
Сейчас на страну распространяется 25-процентный тариф на импорт. При этом страна и в дальнейшем остается под риском введения новых американских пошлин на поставки автомобилей, стали и алюминия.
Если будет введена единая ставка пошлины на уровне 25%, это еще больше ослабит экономику, которая уже сталкивается со снижением внутреннего потребления. В мае центральный банк Южной Кореи снизил прогноз роста ВВП на 2025 год с 1,5% до 0,8%.
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон работает над завершением еще ряда торговых соглашений с десятью другими странами в течение двух недель в рамках подготовки к дедлайну 9 июля, хотя конкретные государства не назвал.
Он также сообщил, что президент Дональд Трамп может продлить срок действия моратория для содействия переговорам, и что партнеры получат ответ.
В начале июня новый президент Южной Кореи Ли Дже Мен пообещал добиваться "ощутимых результатов" в торговых переговорах с США.
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