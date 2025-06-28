ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Таможенная угроза: Южная Корея призвала США подписать новое соглашение

Суббота 28 июня 2025 07:30
UA EN RU
Таможенная угроза: Южная Корея призвала США подписать новое соглашение Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Южная Корея призвала к достижению "взаимовыгодного" торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Yonhap News.

Отмечается, что на этой неделе США впервые посетил новый министр торговли Южной Кореи Ео Хан Ку.

В рамках визита, он он провел переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, торговым представителем Джемисоном Гриром, министром внутренних дел Дагом Бергумом, а также с рядом законодателей в Вашингтоне.

Переговоры состоялись накануне дедлайна 9 июля, когда США могут возобновить повышенные таможенные пошлины, временно приостановленные в апреле.

"Текущие переговоры касаются не только пошлин, но и являются возможностью заложить новую основу для дальнейшего сотрудничества. Мы активно будем вести переговоры, чтобы таможенные барьеры не стали препятствием для сотрудничества между нашими странами, а текущий кризис превратим в шанс", - заявил Ео.

Министр также донес до американской стороны беспокойство со стороны южнокорейской промышленности касательно последних изменений в политике США по контролю за экспортом, в частности в контексте усиления ограничений на передачу технологий таким конкурентам, как Китай.

По данным Yonhap News, высокопоставленный южнокорейский чиновник сообщил журналистам в Вашингтоне, что Сеул пока не получил информации о возможном продолжении и не находится в ситуации, которая позволяет "чувствовать себя уверенно".

Пошлины Трампа

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел импортные тарифы для 180 стран мира.

Впрочем, 9 апреля глава Белого дома временно установил единую таможенную ставку в размере 10% для всех стран, за исключением Китая, сроком на 90 дней - до 9 июля. Администрация Трампа намерена заключить отдельные двусторонние торговые договоренности с каждым государством.

Республика Корея является ключевым союзником США и важным производственным центром для автомобилей, полупроводников и аккумуляторов.

Сейчас на страну распространяется 25-процентный тариф на импорт. При этом страна и в дальнейшем остается под риском введения новых американских пошлин на поставки автомобилей, стали и алюминия.

Если будет введена единая ставка пошлины на уровне 25%, это еще больше ослабит экономику, которая уже сталкивается со снижением внутреннего потребления. В мае центральный банк Южной Кореи снизил прогноз роста ВВП на 2025 год с 1,5% до 0,8%.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон работает над завершением еще ряда торговых соглашений с десятью другими странами в течение двух недель в рамках подготовки к дедлайну 9 июля, хотя конкретные государства не назвал.

Он также сообщил, что президент Дональд Трамп может продлить срок действия моратория для содействия переговорам, и что партнеры получат ответ.

В начале июня новый президент Южной Кореи Ли Дже Мен пообещал добиваться "ощутимых результатов" в торговых переговорах с США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Тарифы
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу