Митингующие против карантинных ограничений заблокировали мост между Канадой и США

По информации СМИ, мост заблокирован фурами, пикапами и легковыми автомобилями.

При этом для движения транспорта доступна лишь одна полоса, по которой можно проехать из США в Канаду.

По данным телеканала, таким образом участники акции решили поддержать водителей-дальнобойщиков, протестующих в Оттаве.

Протесты в Канаде вспыхнули 29 января. Они получили название "Конвой свободы" и начались в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь разрешено только полностью вакцинированным от коронавирус водителям, а вакцинированные водители большегрузных автомобилей должны придерживаться двухнедельного карантина по возвращению из США в Канаду.

Huron Church Rd. closed off bet. College & Tecumseh Rd W. for all traffic. Avoid the area. We urge those involved not to endanger members of the public, jeopardize public peace or participate in illegal events. Those found committing crimes will be investigated & charged. dg12833 pic.twitter.com/DZDwY69gDs