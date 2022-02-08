Митингующие против карантинных ограничений заблокировали мост между Канадой и США

Участники протестов, которые вторую неделю скандируют против карантинных ограничений, перекрыли мост Амбассадор. Он соединяет провинцию Онтарио (Кангада) со штатом Мичиган (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации СМИ, мост заблокирован фурами, пикапами и легковыми автомобилями.

При этом для движения транспорта доступна лишь одна полоса, по которой можно проехать из США в Канаду.

По данным телеканала, таким образом участники акции решили поддержать водителей-дальнобойщиков, протестующих в Оттаве.

Что происходит

Протесты в Канаде вспыхнули 29 января. Они получили название "Конвой свободы" и начались в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь разрешено только полностью вакцинированным от коронавирус водителям, а вакцинированные водители большегрузных автомобилей должны придерживаться двухнедельного карантина по возвращению из США в Канаду.