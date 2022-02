Мітингувальники проти карантинних обмежень заблокували міст між Канадою та США

За інформацією ЗМІ, міст заблокований фурами, пікапами та легковими автомобілями.

При цьому для руху транспорту доступна лише одна смуга, якою можна проїхати зі США до Канади.

За даними телеканалу, таким чином учасники акції вирішили підтримати водіїв-далекобійників, які протестують в Оттаві.

Протести у Канаді спалахнули 29 січня. Вони отримали назву "Конвой свободи" та почалися у відповідь на нові прикордонні правила, згідно з якими перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим від коронавірусу водіям, а невакциновані водії великовантажних автомобілів повинні дотримуватись двотижневого карантину по поверненню зі США до Канади.

Huron Church Rd. closed off bet. College & Tecumseh Rd W. for all traffic. Avoid the area. We urge those involved not to endanger members of the public, jeopardize public peace or participate in illegal events. Those found committing crimes will be investigated & charged. dg12833 pic.twitter.com/DZDwY69gDs