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Мітингувальники проти карантинних обмежень заблокували міст між Канадою та США

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Онтаріо, Вівторок 08 лютого 2022 11:31
Мітингувальники проти карантинних обмежень заблокували міст між Канадою та США Фото: мітингувальники проти карантинних обмежень заблокували міст між Канадою та США (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Учасники протестів, канадці які другий тиждень скандують проти карантинних обмежень, перекрили міст Амбассадор. Він сполучає провінцію Онтаріо (Кангада) зі штатом Мічиган (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією ЗМІ, міст заблокований фурами, пікапами та легковими автомобілями.

При цьому для руху транспорту доступна лише одна смуга, якою можна проїхати зі США до Канади.

За даними телеканалу, таким чином учасники акції вирішили підтримати водіїв-далекобійників, які протестують в Оттаві.

Що відбувається

Протести у Канаді спалахнули 29 січня. Вони отримали назву "Конвой свободи" та почалися у відповідь на нові прикордонні правила, згідно з якими перетинати кордон США та Канади тепер дозволено лише повністю вакцинованим від коронавірусу водіям, а невакциновані водії великовантажних автомобілів повинні дотримуватись двотижневого карантину по поверненню зі США до Канади.

Раніше ми писали, що в Оттаві ввели надзвичайний стан через COVID-протести.

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