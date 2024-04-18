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На мітингу в Грузії протестувальники вимагали зустрічі з прем'єром

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Іраклій Кобахідзе (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Мітингувальники в Тбілісі проти ухвалення закону про іноагентів вимагали зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia .

Учасники прямують до адміністрації уряду.

"Зараз разом з нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагаємо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", - сказав один із активістів.

Раніше протестувальники закликали уряд Грузії протягом години «зробити політичну заяву» і відкликати закон про іноагентів, подібно до того, як це сталося минулого року. Другою вимогою було

Мітингувальники висунули вимоги: закликали відкликати закон про іноагентів та зробити політичну заяву. Другою вимогою було звільнення протестувальників, затриманих на акціях у понеділок та у вівторок.

За інформацією джерела, з вечора середу адміністрація уряду оточена поліцією. Поблизу стоять водомети та машини швидкої допомоги.

Закон про іноагентів

Раніше ми писали, що в Грузії у першому читанні ухвалили скандальний закон про іноагентів, незважаючи на протести.

До речі, 16 квітня у Тбілісі силовики біля парламенту почали розганяти протестувальників проти законопроекту про іноземних агентів.

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