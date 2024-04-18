На мітингу в Грузії протестувальники вимагали зустрічі з прем'єром

Учасники прямують до адміністрації уряду.

"Зараз разом з нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагаємо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", - сказав один із активістів.

Раніше протестувальники закликали уряд Грузії протягом години «зробити політичну заяву» і відкликати закон про іноагентів, подібно до того, як це сталося минулого року. Другою вимогою було

Мітингувальники висунули вимоги: закликали відкликати закон про іноагентів та зробити політичну заяву. Другою вимогою було звільнення протестувальників, затриманих на акціях у понеділок та у вівторок.

За інформацією джерела, з вечора середу адміністрація уряду оточена поліцією. Поблизу стоять водомети та машини швидкої допомоги.