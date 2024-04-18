На митинге в Грузии протестующие потребовали встречи с премьером

Участники направляются к администрации правительства.

"Сейчас вместе с нами, мирно, спокойно идем к государственной канцелярии. Потребуем, чтобы премьер-министр вышел и поговорил с нами", - сказал один из активистов.

Ранее протестующие призвали правительство Грузии в течение часа «сделать политическое заявление» и отозвать закон об иноагентах, подобно тому, как это произошло в прошлом году. Вторым требованием было

Митингующие выдвинули требования: призвали отозвать закон об иноагентах и сделать политическое заявление. Вторым требованием было освобождение протестующих, задержанных на акциях в понедельник и во вторник.

По информации источника, с вечера среды администрация правительства окружена полицией. Поблизости стоят водометы и машины скорой помощи.