RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На митинге в Грузии протестующие потребовали встречи с премьером

Фото: премьер-министр Израиля Ираклий Кобахидзе (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Митингующие в Тбилиси против принятия закона об иноагентах потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.

Участники направляются к администрации правительства.

"Сейчас вместе с нами, мирно, спокойно идем к государственной канцелярии. Потребуем, чтобы премьер-министр вышел и поговорил с нами", - сказал один из активистов.

Ранее протестующие призвали правительство Грузии в течение часа «сделать политическое заявление» и отозвать закон об иноагентах, подобно тому, как это произошло в прошлом году. Вторым требованием было

Митингующие выдвинули требования: призвали отозвать закон об иноагентах и сделать политическое заявление. Вторым требованием было освобождение протестующих, задержанных на акциях в понедельник и во вторник.

По информации источника, с вечера среды администрация правительства окружена полицией. Поблизости стоят водометы и машины скорой помощи.

Закон об иноагентах

Ранее мы писали, что в Грузии в первом чтении приняли скандальный закон об иноагентах, несмотря на протесты.

К слову, 16 апреля, в Тбилиси, силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта об иностранных агентах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияТбилиси