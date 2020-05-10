Митинги против карантина в Германии: полиция задержала десятки людей

Иллюстративное фото (twitter.com/bpol_by)

Во время демонатраций начались беспорядки

Полиция Германии задержала десятки людей во время акций протеста против карантина, которые проходили 9 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что в Берлине силовики задержали 86 человек после того, как демонстранты начали швырять бутылки в правоохранителей на Александерплац. По крайней мере один полицейский был ранен.

В Дортмунде 23-летний мужчина напал на съемочную группу во время акции протеста. Нападавшего задержали.

В Кельне полиция зафиксировала случаи, когда протестующие призвали покупателей снимать маски при входе в магазины.

В Мюнхене полиция через громкоговорители обращались к протестующим с просьбой соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Германии 9 мая произошло несколько акций протеста против введенных в связи с пандемией COVID-19 карантинных ограничений. Митинги организовала общественная инициатива "Инакомыслие". Местные СМИ пишут, что среди участников группы есть сторонники теории заговора и крайне правые популисты.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в Берлине полиция задержала более 100 протестующих против карантина. В акции протеста приняли участие около 1000 человек.

Отметим, протесты в Германии проходят на фоне ослабления карантина. Ранее власти страны заявляли, что взяли эпидемию под контроль.