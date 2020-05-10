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В Германии произошло еще несколько митингов против карантина

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 08:37
В Германии произошло еще несколько митингов против карантина
Иллюстративное фото (twitter.com/bpol_by)

Акции протеста прошли в больших городах

В городах Германии произошло несколько акций протеста против введенных в связи с пандемией COVID-19 карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, мирные акции протеста прошли в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте.

"Самой многочисленной акцией стала демонстрация в Штутгарте. Здесь на улицы вышло много тысяч митингующих. В местной полиции сообщили журналистам, что мероприятие собрало немало людей, хотя и не предоставили точной информации о количестве участников. Ранее городская власть ограничила максимальное допустимое количество участников такой акции 10 тысячами", - говорится в сообщении.

Митинги организовала общественная инициатива "Инакомыслие". Местные СМИ пишут, что среди участников группы есть сторонники теории заговора и крайне правые популисты.

Как сообщили в полиции, в большинстве случаев участники придерживались противоэпидемических ограничений, в частности относительно соблюдения минимальной дистанции.

Напомним, ранее в Берлине полиция задержала более 100 протестующих против карантина. В акции протеста приняли участие около 1000 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Германии в течение нескольких последних недель во время карантина было организовано 28 рейсов в Украину для доставки граждан из-за границы домой.

Теги Новости Украины Германиякарантин
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