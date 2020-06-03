Митинги в поддержу Джорджа Флойда распространились на Лондон

В среду, 3 июня, в центре Лондона (Великобритания) десятки тысяч людей вышли на улице в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейского в США. Ранее демонстрации также охватили Амстердам.

Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что акция в Лондоне началась в Гайд-парке, а после демонстранты свернули на площадь Парламента. Многие из протестующих скандировали "Джордж Флойд" и "Черные жизни имеют значение".

"Мы приехали сюда с нашими друзьями, чтобы поднять тревогу, поднять шум, демонтировать системы превосходство", - сказал один из протестующих, предупредив, если не будет никаких действий, Британия столкнется с такими же проблемами, как в США.

Демонстранты освистывали резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, когда проходили мимо Даунинг-стрит.

Фото: протесты в Лондоне из-за смерти Джорджа Флойда (скриншоты видео bbc.com)

На акции можно было увидеть плакаты, такие как: "расизм - это глобальная проблема", "если вы не злитесь, вы не обращаете внимания", "нет расистской полиции".

Ранее протесты распространились на столицу Нидерландов, где тысячи людей вышли на улицы в поддержку протестов в США.

Напомним, протесты в США вспыхнули из-за того, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали на слова темнокожего американца, после чего он умер от удушения.

После этого в американских городах началась волна протестов, которые переросли в беспорядки и мародерство.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, как по США прокатилась волна массовых протестов.

Кроме того, пострадала украинская журналистка, которая снимала сюжет о демонстрациях в Санта-Монике.