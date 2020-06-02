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В Амстердаме тысячи людей вышли на улицы в поддержку протестов в США

Новости » Общество     02.06.2020 - 11:14
В Амстердаме тысячи людей вышли на улицы в поддержку протестов в США
Фото: протесты в Амстердаме (twitter.com.ohboywhatashot)

Организаторы подчеркивают расизм как институциональную проблему

В столице Нидерландов в Амстердаме несколько тысяч людей вышли в центр города, чтобы поддержать демонстрантов в США. По словам организаторов, они выступают против жесткости полиции в Соединенных Штатах и Европе в отношении чернокожих.

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, организаторами массовых собраний в Амстердаме есть Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL. Они собрали людей с целью поддержать протесты в США, которые возникли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Организаторы подчеркивают, что расистское насилие в отношении чернокожих является также проблемой в Нидерландах и в Европе.

Фото: протесты в Амстердаме

Такие массовые собрания вызвали критику со стороны политиков и чиновников, поскольку они могут вызвать новую вспышку распространения коронавируса. Так, демонстранты, большинство из которых были в масках, сначала пытались держаться рекомендуемой расстоянии друг от друга, но через большой поток людей социальное дистанцирование исчезло.

По словам представителя муниципалитета Амстердама, никого из протестующих не штрафовали за нарушение правил.

Напомним, после убийства Флойда в США вспыхнули массовые акции протеста

Кроме того, убийство Флойда спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе и Мемфисе.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестАмстердам
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