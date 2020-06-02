В Амстердаме тысячи людей вышли на улицы в поддержку протестов в США

Фото: протесты в Амстердаме (twitter.com.ohboywhatashot)

Организаторы подчеркивают расизм как институциональную проблему

В столице Нидерландов в Амстердаме несколько тысяч людей вышли в центр города, чтобы поддержать демонстрантов в США. По словам организаторов, они выступают против жесткости полиции в Соединенных Штатах и Европе в отношении чернокожих.

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, организаторами массовых собраний в Амстердаме есть Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL. Они собрали людей с целью поддержать протесты в США, которые возникли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Организаторы подчеркивают, что расистское насилие в отношении чернокожих является также проблемой в Нидерландах и в Европе.

Фото: протесты в Амстердаме

Такие массовые собрания вызвали критику со стороны политиков и чиновников, поскольку они могут вызвать новую вспышку распространения коронавируса. Так, демонстранты, большинство из которых были в масках, сначала пытались держаться рекомендуемой расстоянии друг от друга, но через большой поток людей социальное дистанцирование исчезло.

6-1-2020 #BlackLivesMatter protest in Amsterdam, The Netherlands. R. I. P. to George Floyd and all our other brothers and sisters taken by police brutality. pic.twitter.com/Q7MD0YJ3Uq — M (@Saintiagero) June 1, 2020

По словам представителя муниципалитета Амстердама, никого из протестующих не штрафовали за нарушение правил.

Напомним, после убийства Флойда в США вспыхнули массовые акции протеста

Кроме того, убийство Флойда спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе и Мемфисе.

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Автор: Андрей Козловский