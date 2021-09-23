На мітингу під Верховною радою сталася бійка

Під Верховною радою сталася бійка. Учасники акції SaveФОП влаштували зіткнення з силовиками.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Бійка почалася після того, як лідер руху SaveФОП Сергій Доротич спробував через поліцію прорватися до Ради. Його затримали правоохоронці.

Решту ФОПів відтіснили силовики.

Фото: бійка під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Акція почалася о 9 ранку, так як сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, на якому розглянуть правки по ФОПам в законодавчі акти і Податковий кодекс.

Учасники мітингу просять ці правки підтримати.

Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ці ініціативи не будуть проголосовані.