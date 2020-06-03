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На митинге против расизма в Париже полиция применяла слезоточивый газ

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 05:46
На митинге против расизма в Париже полиция применяла слезоточивый газ
Фото: митинг в Париже (twitter.com/manuelvalls)

На улицы столицы Франции митинговать вышли 20 тысяч человек

Население Франции присоединилась к мировым простестам против расизма и жестокости со стороны полиции после смерти в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда. На улицы Парижа вышли митинговать 20 тысяч человек, полиция их разгоняла.

Об этом сообщает газета Le monde.

Отмечается, что митингующие собрались перед парижским судом, несмотря на запрет демонстраций, объявленный парижским полицейским управлением.

Уже вечером в городе ситуация начала обостряться, в какой-то момент полиция применила слезоточивый газ. Разозлившись, некоторые демонстранты начали блокировать полицейские машины. Еще позже полицию начали забрасывать камнями, с них же начали возводить баррикады.

Также демонстранты напомнили о темнокожем французе Адаме Траоре, который умер в 2016-м году вскоре после ареста. До сих пор неизвестны обстоятельства его смерти, поэтому французы начали сравнивать его историю с гибелью Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Напомним, к протестам против расизма также присоединиись Нидерланды - в Амстердаме несколько тысяч людей вышли в центр города, они выступают против жесткости полиции.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины протестПарижслезоточивый газ
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