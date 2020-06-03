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На мітингу проти расизму в Парижі поліція застосовувала сльозогінний газ

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 05:45
На мітингу проти расизму в Парижі поліція застосовувала сльозогінний газ
Фото: мітинг у Парижі (twitter.com/manuelvalls)

На вулиці столиці Франції мітингувати вийшли 20 тисяч людей

Населення Франції приєдналася до світових простестам проти расизму та жорстокості з боку поліції після смерті в Міннеаполісі (США) афроамериканця Джорджа Флойда. На вулиці Парижа вийшли мітингувати 20 тисяч осіб, поліція розганяла натовп.

Про це повідомляє газета Le monde.

Наголошується, що мітингувальники зібралися перед паризьким судом, незважаючи на заборону демонстрацій, оголошену паризьким поліцейським управлінням.

Вже ввечері в місті ситуація почала загострюватися, в якийсь момент поліція застосувала сльозогінний газ. Розлютившись, деякі демонстранти почали блокувати поліцейські машини. Ще пізніше почали закидати поліцію камінням, з нього ж почали зводити барикади.

Також демонстранти нагадали про темношкірого француза Адамі Траоре, який помер у 2016-му році незабаром після арешту. Досі невідомі обставини його смерті, тому французи почали порівнювати його історію з загибеллю Джорджа Флойда при затриманні в Міннеаполісі.

Нагадаємо, до протестів проти расизму також присоединиись Нідерланди - в Амстердамі декілька тисяч людей вийшли в центр міста, вони виступають проти жорсткості поліції.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Парижпротестслезоточивый газ
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