На мітингу в Білорусі затримали опозиціонера Статкевича

Затримання білоруських активістів відбулося на площі Якуба Коласа в Мінську

У Білорусі поліція 25 березня затримала прихильників опозиції, які відстоювали право провести несанкціонований владою "День Волі" (100-річчя від дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки). Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зокрема, повідомляється, що затримання почалися за кілька днів до ювілею і тривають в неділю. Тільки в Мінську затримано близько 30 осіб. За деякими даними, затриманий і лідер опозиції Микола Статкевич.

Варто відзначити, що перед тим він повідомляв, що побоюється виходити зі свого будинку, оскільки будівля оточена співробітниками спецслужб. неофіційне свято з нагоди 100-річчя від дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

На даний момент поліція тільки не дозволяє розгортати національні біло-червоно-білі прапори і політичні гасла. Однак затримання відбуваються не тільки в Мінську, але і в інших білоруських містах.

Варто відзначити, що в Білорусі в цьому році вперше, за час правління Олександра Лукашенка, влада не перешкоджає святкування історичної дати, а навіть сприяє офіційно схваленими концертами в обласних центрах і великих містах.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 21 березня, в столиці Білорусі Мінську затримали кілька лідерів демократичного руху.