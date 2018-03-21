В столице Беларуси задержали оппозиционеров

Задержаны Сивчик, Некляев и Винярский

В столице Беларуси Минске сегодня, 21 марта, задержали несколько лидеров демократического движения. Об этом сообщают "Белорусские новости".

Сообщается, что задержаны сопредседатель движения "Разам" Вячеслав Сивчик, сопредседатель Белорусского национального конгресса Владимир Некляев и активист движения "Европейская Беларусь" Максим Винярский.

Согласно информации издания, оппозиционеры были задержаны накануне празднования столетия Белорусской народной республики (БНР), которое будет отмечаться 25 марта.

Как сообщают белорусские СМИ, Сивчик был задержан возле своего дома, Винярский был задержан на улице во время прогулки с собакой.

По имеющейся информации, сейчас милиция Беларуси ищет Николая Статкевича, сопредседателя Белорусского национального конгресса, который является инициатором запрещенного шествия в Минске 25 марта.

Напомним, в октябре белорусская оппозиция организовала в Минске акцию протеста под лозунгом "Марш возмущенных белорусов - 2". Организаторы решили продолжать предыдущие протесты против политики властей.