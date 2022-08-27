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В Эстонии увеличилось количество дезинформации о войне в Украине, - ERR

Новина українською →
Эстония, Суббота 27 августа 2022 16:27
В Эстонии увеличилось количество дезинформации о войне в Украине, - ERR Фото: В Эстонии увеличилось количество дезинформации о войне в Украине (flickr)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Эстонии зафиксировали большое количество дезинформации и ложных новостей на тему войны в Украине. Главной целью этого стало создание конфликтов вокруг украинцев, бежавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Специалист коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Эстонии Маарья Пунак рассказала, что после начала вторжения россиян в Украину многие беженцы приехали именно в Эстонию. Фейковые новости о войне смогли создать конфликты между украинскими беженцами и местными пророссийски настроенными эстонцами.

"Если оглянуться назад, то в конце февраля - начале марта нам поступало очень много ложных сведений о конфликтах, в которых фигурировали военные беженцы, украинцы и русскоязычные жители Эстонии, что не соответствовало действительности", - рассказала она.

Пунак подтвердила, что в марте и на 9 мая было наибольшее количество фейковых новостей в Эстонии. Главной целью создания таких фейков стало сбивание с толку местных жителей, принуждение делать их другие действия.

"Сейчас ситуация аналогичная: если в Украине происходят изменения, это достигает и наших социальных сетей - мы тоже начинаем распространять информацию, которая влияет на эмоциональное состояние людей", - заявила Пунак.

Напомним, что Эстония будет пытаться влиять на исключение РФ из международных организаций.

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