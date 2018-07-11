Митинг владельцев авто на еврономерах: Южанина ушла под крики "Ганьба"

Новости Политика 11.07.2018 - 19:02
Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)
Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)

Южанина вышла к митингующим, которые заблокировали центр Киева

После разговора с владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, народный депутат и председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина ушла под крики "Ганьба!" Об этом говорится в видео UA1.

Один из участников митинга заявил, что потенциальные владельцы автомобилей на еврономерах "готовы завезти сюда (в Украину - ред.) автомобили в нормальном состоянии, которые не разваливаются, пройти техосмотр, но просим вас, чтобы вы сделали нормальные акцизные ставки, чтобы мы могли нормально растаможить эти автомобили".

В ответ на это Южанина сообщила, что просьбы протестующих поняла.

"Когда женщина занимается качеством машин - это очень плохо. Это если бы мужчина занимался качеством хны для волос. Когда автомобиль рассыпается, мужчина может это понять, а женщина - вряд ли", - отметил активист.

В свою очередь, Южанина сказала, что в команде, в которой она работает, большинство - мужчины.

"Я - единственная женщина и 20 мужчин. А в комитете из 33 членов комитета, три женщины", - сказала Южанина и ушла от протестующих, которые начали скандировать "Ганьба!"

Напомним, сегодня, 11 июля, под Радой проходит митинг владельцев автомобилей на еврономерах. Участники акции требуют либерализации растаможивания автомобилей на иностранной регистрации.

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Теги:  автомобили,  Митинг,  Нина Южанина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС