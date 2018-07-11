Мітинг власників автівок на єврономерах: Южаніна пішла під крики "Ганьба"

Южаніна вийшла до учасників мітингу, які заблокували центр Києва

Після розмови з власниками автомобілів з іноземною реєстрацією, народний депутат та голова Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пішла під крики "Ганьба!" Про це йдеться у відео UA1.

Один з учасників мітингу заявив, що потенційні власники автомобілів на єврономерах "готові завезти сюди (в Україну, - ред.) автомобілі у нормальному стані, які не розвалюються, пройти техогляд, але просимо вас, щоб ви зробили нормальні акцизні ставки, щоб ми могли нормально розмитнити ці автомобілі".

У відповідь на це Южаніна повідомила, що прохання протестуючих зрозуміла.

"Коли жінка займається якістю машин - це дуже погано. Це якби чоловік займався якістю хни для волосся. Коли автомобіль розсипається, чоловік може це зрозуміти, а жінка - навряд чи", - зазначив активіст.

У свою чергу, Южаніна сказала, що у команді, у якій вона працює, більшість - чоловіки.

"Я - єдина жінка, і 20 чоловіків. А у комітеті із 33 членів комітету, три жінки", - сказала Южаніна і пішла геть від протестуючих, які почали скандувати "Ганьба!"

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, під Радою проходить мітинг власників автомобілів на єврономерах. Учасники акції вимагають лібералізації розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.