Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)

Участники акции требуют либерализации разтаможки автомобилей на иностранной регистрации

Под Верховной радой проходит митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент в акции участвуют до тысячи человек. Участники акции заблокировали автомобилями движение по улице Грушевского.

Правительственный квартал находится под усиленной охраной правоохранителей. Участники акции требуют либерализации разтаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)

Владельцы автомобилей на еврономерах жгут дымовые шашки и файеры.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 11 июля, центр Киева перекрыли владельцы авто с иностранной регистрацией, которые проводят акцию с требованием снизить таможенные платежи.