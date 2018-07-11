Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)

Новости Происшествия 11.07.2018 - 12:43
Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)
Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)

Участники акции требуют либерализации разтаможки автомобилей на иностранной регистрации

Под Верховной радой проходит митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент в акции участвуют до тысячи человек. Участники акции заблокировали автомобилями движение по улице Грушевского.

Правительственный квартал находится под усиленной охраной правоохранителей. Участники акции требуют либерализации разтаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
Под Радой продолжается митинг владельцев автомобилей на еврономерах (трансляция)
 

 

Фото: митинг владельцев автомобилей на еврономерах (РБК-Украина)

Владельцы автомобилей на еврономерах жгут дымовые шашки и файеры.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 11 июля, центр Киева перекрыли владельцы авто с иностранной регистрацией, которые проводят акцию с требованием снизить таможенные платежи.

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Теги:  Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС