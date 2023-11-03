Мітинг у Махачкалі: ГУР назвало справжні цілі російських антисемітських акцій

Спікер у розмові з виданням зазначив, що по підконтрольному РФ Північному Кавказу прокотилася ціла низка антисемітських та ксенофобських акцій.

"Росія з давніх-давен, ще від часів царської Росії є одним із ключових центрів ксенофобії й антисемітизму у світі. Масові єврейські погроми початку двадцятого століття, які були абсолютно чітко контрольовані та організовані російськими спецслужбами - на той момент царською охранкою - це дуже яскраве свідчення, як і події, що відбуваються сьогодні", - зауважує Юсов.

Представник ГУР називає путінський режим у Росії ксенофобським і антисемітським за своєю суттю.

"Те, як часто російський диктатор або людина, схожа на нього, згадує про єврейське походження українського президента, те, як часто звучать ці нотки в різних заявах Лаврова (глава МЗС РФ Сергій Лавров, - ред.) та інших офіційних посадових осіб РФ - цьому додаткове підтвердження", - пояснив він.

Уявити, що в диктаторській Росії, де людей садять за ґрати лише за коментарі в соцмережах та за одиночні пікети з порожніми аркушами паперу, ось так "несподівано" дорослі чоловіки можуть зібратися і почати щось громити, а силові структури будуть за цим мовчки спостерігати - було б наївно, додав Юсов.

"Це організований процес. Його завдання і мета можуть бути різними. Як і у випадку з фейком про західну зброю у ХАМАСу, намагання притягнути тут Україну - це абсолютно абсурдний спосіб", - розповів речник.

Разом з тим представник ГУР припустив, що це також можуть бути внутрішні російські процеси, оскільки є "певні протистояння" всередині силових структур РФ.

"Бо ці події, як і спроба заколоту Пригожина (керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, - ред.), персонально для Путіна і для його режиму - дуже серйозний удар. Диктатуру готові терпіти і зсередини, і часто зовні, якщо ця диктатура забезпечує якісь стабільність і контроль ситуації на території, якою вона керує", - сказав Юсов.

Він додав, що російський диктатор вкотре продемонстрував, що нічого не гарантує.

"І якщо цей режим не гарантує безпеку навіть людям, які його підтримують, то про що йдеться?" - Зазначає представник ГУР.

Прес-офіцер військової розвідки також припускає, що це може бути провокацією для посилення репресій та придушення потенційних протестних настроїв на Північному Кавказі, на території Дагестану, Чечні - тих народів та республік, які найбільш готові до продовження боротьби за власну незалежність та права.

"Нагадаємо, що Російська федерація залишається тюрмою для десятків колонізованих народів, які є зараз у складі цього імперського утворення", - додав Юсов.

"Погроми" у Махачкалі

Нагадаємо, 29 жовтня натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали в Дагестані (РФ), куди мали приземлитися ізраїльтяни. Учасники антисемітської акції там шукали євреїв. Внаслідок погромів постраждали 20 людей.

Після цього речник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в "організації погромів". У МЗС України відкинули такі звинувачення і назвали їх спробою перекласти відповідальність із хворої голови на здорову. Водночас у Держдепі США назвали вкидання росіян абсурдом.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що антиєврейські погроми в Дагестані організували російські спецслужби.