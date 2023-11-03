Митинг в Махачкале: ГУР назвало настоящие цели российских антисемитских акций

Спикер в беседе с изданием отметил, что по подконтрольному РФ Северному Кавказу прокатился целый ряд антисемитских и ксенофобских акций.

"Россия с давних времен, еще со времен царской России является одним из ключевых центров ксенофобии и антисемитизма в мире. Массовые еврейские погромы начала двадцатого века, абсолютно четко контролируемые и организованные российскими спецслужбами - на тот момент царской охранкой - это очень яркое свидетельство, как и события, происходящие сегодня", - подчеркивает Юсов.

Представитель ГУР называет путинский режим в России ксенофобским и антисемитским по своей сути.

"То, как часто российский диктатор или человек, похожий на него, упоминает о еврейском происхождении украинского президента, то, как часто звучат эти нотки в разного рода заявлениях Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.) и других официальных должностных лиц РФ - этому дополнительное подтверждение", - объяснил он.

Представить, что в диктаторской России, где людей сажают за решетку только за комментарии в соцсетях и за одиночные пикеты с пустыми листами бумаги, вот так "неожиданно" взрослые мужчины могут собраться и начать что-то громить, а силовые структуры будут за этим молча наблюдать - было бы наивно, добавил Юсов.

"Это организованный процесс. Его задачи и цель могут быть разными. Как и в случае с фейком о западном оружии у ХАМАСа, попытка привлечь здесь Украину - это абсолютно абсурдный способ", - рассказал спикер.

В то же время представитель ГУР допустил, что это также могут быть и внутренние российские процессы, так как есть "некоторые противостояния" внутри силовых структур РФ.

"Потому что эти события, как и попытка мятежа Пригожина (руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, - ред.), персонально для Путина и для его режима - очень серьезный удар. Диктатуру готовы терпеть и изнутри, и часто снаружи, если эта диктатура обеспечивает некую стабильность и контроль ситуации на территории, которой она управляет", - сказал Юсов.

Он добавил, что российский диктатор в очередной раз продемонстрировал, что ничего не гарантирует.

"И если этот режим не гарантирует безопасность даже поддерживающим его людям, то о чем идет речь?" - отмечает представитель ГУР.

Пресс-офицер военной разведки также допускает, что это может быть провокацией для усиления репрессий и подавления потенциальных протестных настроений на Северном Кавказе, на территории Дагестана, Чечни - тех народов и республик, которые наиболее готовы к продолжению борьбы за собственную независимость и права.

"Напомним, что Российская федерация остается тюрьмой для десятков колонизированных народов, которые сейчас находятся в составе этого имперского образования", - добавил Юсов.

"Погромы" в Махачкале

Напомним, 29 октября толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы в Дагестане (РФ), куда должны были приземлиться израильтяне. Участники антисемитской акции там "искали евреев". В результате погромов пострадали 20 человек.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "организации погромов". В МИД Украины отвергли такие обвинения и назвали их попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. В то же время в Госдепе США назвали вбросы россиян абсурдом.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что антиеврейские погромы в Дагестане организовали российские спецслужбы.