ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Художник и волонтер: появились первые подробности о погибшем американце в Киеве

Украина, Четверг 19 июня 2025 23:15
UA EN RU
Художник и волонтер: появились первые подробности о погибшем американце в Киеве Фото: последствия российской атаки на Киев 17 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Гражданином Соединенных Штатов, который погиб во время ракетно-дроновой атаки России на Киев 17 июня, оказался 62-летний Фред Гренди. Он приехал в Украину помогать разбирать завалы после атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"Гражданин США, погибший в результате атаки России на Киев на этой неделе, - художник из штата Орегон Фред Гренди. Разочарованный изменением политики США в отношении Украины, он приехал в Киев в мае - накануне своего 62 дня рождения - чтобы помочь расчищать завалы после российских атак. Он был среди 28 человек, которых Россия убила 17 июня", - написал Ярыш.

Художник и волонтер: появились первые подробности о погибшем американце в КиевеФото: гражданин США Фред Гренди, который погиб в Киеве 17 июня (Остап Ярыш / Facebook)

Российские дроны унесли жизнь американца

Российские оккупанты в ночь на 17 июня атаковали Киев большим количеством ударных беспилотников, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Во время дроновой атаки, которая предшествовала ракетному удару, пришло сообщение о гибели гражданина США.

В посольстве США подтвердили эту информацию и осудили ракетную атаку на Киев. Однако американские дипломаты не стали раскрывать личность погибшего, объяснив это уважением к его родственникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде