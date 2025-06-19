Художник и волонтер: появились первые подробности о погибшем американце в Киеве

Гражданином Соединенных Штатов, который погиб во время ракетно-дроновой атаки России на Киев 17 июня, оказался 62-летний Фред Гренди. Он приехал в Украину помогать разбирать завалы после атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"Гражданин США, погибший в результате атаки России на Киев на этой неделе, - художник из штата Орегон Фред Гренди. Разочарованный изменением политики США в отношении Украины, он приехал в Киев в мае - накануне своего 62 дня рождения - чтобы помочь расчищать завалы после российских атак. Он был среди 28 человек, которых Россия убила 17 июня", - написал Ярыш.

Российские дроны унесли жизнь американца

Российские оккупанты в ночь на 17 июня атаковали Киев большим количеством ударных беспилотников, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Во время дроновой атаки, которая предшествовала ракетному удару, пришло сообщение о гибели гражданина США.

В посольстве США подтвердили эту информацию и осудили ракетную атаку на Киев. Однако американские дипломаты не стали раскрывать личность погибшего, объяснив это уважением к его родственникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.