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Мита Трампа під загрозою? Що пропонує демократ із Сенату

США, Середа 09 квітня 2025 10:27
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Мита Трампа під загрозою? Що пропонує демократ із Сенату Фото: сенатор США Рон Вайден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сенатор, провідний демократ у Фінансовому комітеті Сенату США Рон Вайден представив резолюцію 8 квітня. Вона покликана перешкодити діям президента США Дональда Трампа щодо введення мит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Так, під час слухань Вайден заявив, що він "пропонує нову двопартійну привілейовану резолюцію, покликану покласти край останнім глобальним тарифам, які завдають шкоди американським сім'ям і малому бізнесу".

Мита Трампа проти ЄС, України та Китаю

США ввели нові мита на імпорт. Зокрема, для України буде введено окремий тариф у розмірі 10%.

Зазначимо, що для різних країн з 9 квітня введено різні мита. Наприклад, для ЄС вони становлять 20%, а для Китаю - 34%.

Зазначимо, що незважаючи на введені обмеження, Трамп, судячи з усього, не збирається зупинятися. Наприклад, США вже потроїли мита проти Китаю після введених мит у 34% проти Пекіна.

Вони стосуються дешевого сегмента товарів, тому товари торгових онлайн-майданчиків Temu і AliExpress можуть істотно подорожчати.

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