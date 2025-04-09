Пошлины Трампа под угрозой? Что предлагает демократ из Сената

Так, в ходе слушаний Уайден заявил, что он "предлагает новую двухпартийную привилегированную резолюцию, призванную положить конец последним глобальным тарифам, которые наносят ущерб американским семьям и малому бизнесу".

"Члены обеих партий должны знать, что это призыв к действию, и Конгресс должен вмешаться, чтобы наказать президента (Дональда Трампа, - ред) в вопросах торговли", - добавил он.

Эта мера была принята на фоне того, что члены обеих партий поддержали проверку торговых полномочий Трампа в свете недавних пошлин, введенных против почти всех иностранных торговых партнеров и на фоне растущих опасений рецессии.