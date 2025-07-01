Мита Трампа: ЄС згоден на єдиний тариф, але висунув США низку умов

Європейський Союз готовий прийняти універсальне мито на експорт до США, але в обмін на зниження тарифів на продукцію низки стратегічних галузей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання, що володіють інформацією про переговори, зазначають, що Брюссель готовий погодитися на торгову угоду зі Сполученими Штатами, що передбачає застосування універсального мита в розмірі 10% на значну частину європейського експорту.

Водночас, у ЄС наполягають на зниженні ставок для окремих ключових галузей, таких як фармацевтика, алкогольна продукція, напівпровідники та цивільна авіація.

Крім того, ЄС домагається від США запровадження квот або винятків, які дозволили б зменшити чинні мита: 25% на автомобілі та автозапчастини, а також 50% на сталь і алюміній.

Європейська комісія, яка представляє ЄС у торгових переговорах, вважає запропоновану угоду дещо вигіднішою для США, але загалом прийнятною для Брюсселя.

У Bloomberg нагадали, що Євросоюз має час до 9 липня, щоб досягти торгової домовленості з президентом США Дональдом Трампом до того, як мита на майже весь європейський експорт до США зростуть до 50%.

За даними Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, у 2024 році країни ЄС експортували до США автомобілів та автозапчастин на суму 52,8 млрд євро, що робить США найбільшим ринком для цього сектору.

Обсяги експорту сталі й алюмінію за минулий рік становили 24 млрд євро, основними експортерами були Німеччина, Італія та Франція.

Перебіг переговорів і базові пропозиції

ЄС та США наразі впевнені у можливості досягнення проміжної угоди до 9 липня, яка дозволила б продовжити переговори після зазначеного строку. Очікується, що документ буде охоплювати як тарифні й нетарифні бар’єри, так і закупівлі ключових американських товарів, а також буде визначати напрями стратегічної співпраці.

За даними джерел, цього тижня віце-президент Єврокомісії та керівник напряму зовнішньої торгівлі Марош Шефчович очолить делегацію до Вашингтона для продовження переговорів.

В Єврокомісії наголошують, що оптимальним результатом залишається досягнення домовленості в принципі, хоча наразі неможливо точно спрогнозувати терміни дії можливих проміжних угод.

ЄС також наполягає, щоб чинні й заплановані секторальні мита США, зокрема на автомобілі та метали, були предметом переговорів на початковому етапі.

У межах обговорень сторони також розглядають питання нетарифних бар’єрів, які ЄС пропонує вирішувати через ініціативу зі спрощення процедур. Крім того, пропонується вивчення можливостей для стратегічних закупівель у стратегічних сферах, таких як скраплений природний газ і технології штучного інтелекту.

ЄС також висловив готовність співпрацювати зі США у сфері спільних викликів економічної безпеки. За оцінками Брюсселя, наразі американські мита охоплюють приблизно 380 млрд євро, що дорівнює близько 70% усього європейського експорту до США.

У понеділок, 30 червня, Єврокомісія отримала від США пропозицію, яка охоплює мита, нетарифні бар’єри та напрями стратегічного співробітництва. Однак, як зазначають джерела, конкретні подробиці, зокрема можливі тарифні ставки, країнам-членам представлені не були.

Чотири сценарії та контрзаходи ЄС

Як повідомляють джерела, перед дедлайном 9 липня, у Брюсселі розглядають чотири можливі сценарії майбутніх подій:

укладення угоди з прийнятним рівнем асиметрії;

неприйнятна, однобока пропозиція США;

продовження переговорів після дедлайну;

вихід Трампа з перемовин і різке підвищення тарифів.

У випадку реалізації останнього сценарію, ЄС готовий вжити усіх можливих контрзаходів.

Паралельно триває підготовка до потенційної відповіді на випадок провалу переговорів.

Зокрема, Брюссель уже затвердив перелік мит на 21 млрд євро щодо американських товарів, які можуть бути швидко введені у відповідь на обмеження щодо металів. До списку входять товари, політично чутливі для США, включно з соєю з Луїзіани (штату, який представляє спікер Палати представників Майк Джонсон), сільськогосподарська продукція, м’ясо птиці та мотоцикли.

Крім того, ЄС підготував додатковий список мит на американські товари на суму 95 млрд євро у відповідь на так звані "дзеркальні мита" Трампа і тарифну політику щодо автомобілів. Під удар можуть потрапити промислові товари, включно з літаками Boeing, автомобілями американського виробництва та бурбоном.

Крім того, Брюссель консультується з державами-членами щодо визначення стратегічно важливих напрямів, де США залежать від ЄС, а також потенційних заходів, які виходять за межі митного реагування, включно з експортним контролем та обмеженням участі американських компаній у державних закупівлях.

"ЄС прагне досягти взаємовигідної угоди та буде оцінювати остаточний результат. Лише після цього у Брюсселі вирішать, на який рівень асиметрії готові піти", - зазначили у Bloomberg.