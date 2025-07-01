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Пошлины Трампа: ЕС согласен на единый тариф, но выдвинул США ряд условий

Вторник 01 июля 2025 02:57
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Пошлины Трампа: ЕС согласен на единый тариф, но выдвинул США ряд условий Фото: ЕС ищет выгодные позиции в переговорах с США и готов к контрмерам после 9 июля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейский Союз готов принять универсальную пошлину на экспорт в США, но при условии снижения тарифов на продукцию ряда стратегических отраслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания, владеющие информацией о переговорах, отмечают, что Брюссель готов согласиться на торговое соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее применение универсальной пошлины в размере 10% на значительную часть европейского экспорта.

В то же время, в ЕС настаивают на снижении ставок для отдельных ключевых отраслей, таких как фармацевтика, алкогольная продукция, полупроводники и гражданская авиация.

Кроме того, ЕС добивается от США введения квот или исключений, которые позволили бы уменьшить действующие пошлины: 25% на автомобили и автозапчасти, а также 50% на сталь и алюминий.

Европейская комиссия, которая представляет ЕС в торговых переговорах, считает предложенное соглашение несколько выгоднее для США, но в целом приемлемым для Брюсселя.

В Bloomberg напомнили, что Евросоюз имеет время до 9 июля, чтобы достичь торговой договоренности с президентом США Дональдом Трампом до того, как пошлины на почти весь европейский экспорт в США вырастут до 50%.

По данным Венского института международных экономических исследований, в 2024 году страны ЕС экспортировали в США автомобилей и автозапчастей на сумму 52,8 млрд евро, что делает США крупнейшим рынком для этого сектора.

Объемы экспорта стали и алюминия за прошлый год составили 24 млрд евро, основными экспортерами были Германия, Италия и Франция.

Ход переговоров и базовые предложения

ЕС и США пока уверены в возможности достижения промежуточного соглашения до 9 июля, которое позволило бы продолжить переговоры после указанного срока. Ожидается, что документ будет охватывать как тарифные и нетарифные барьеры, так и закупки ключевых американских товаров, а также будет определять направления стратегического сотрудничества.

По данным источников, на этой неделе вице-президент Еврокомиссии и руководитель направления внешней торговли Марош Шефчович возглавит делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров.

В Еврокомиссии отмечают, что оптимальным результатом остается достижение договоренности в принципе, хотя пока невозможно точно спрогнозировать сроки действия возможных промежуточных соглашений.

ЕС также настаивает, чтобы действующие и запланированные секторальные пошлины США, в частности на автомобили и металлы, были предметом переговоров на начальном этапе.

В рамках обсуждений стороны также рассматривают вопрос нетарифных барьеров, которые ЕС предлагает решать через инициативу по упрощению процедур. Кроме того, предлагается изучение возможностей для стратегических закупок в стратегических сферах, таких как сжиженный природный газ и технологии искусственного интеллекта.

ЕС также выразил готовность сотрудничать с США в сфере общих вызовов экономической безопасности. По оценкам Брюсселя, в настоящее время американские пошлины охватывают примерно 380 млрд евро, что составляет около 70% всего европейского экспорта в США.

В понедельник, 30 июня, Еврокомиссия получила от США предложение, которое охватывает пошлины, нетарифные барьеры и направления стратегического сотрудничества. Однако, как отмечают источники, конкретные подробности, в частности возможные тарифные ставки, странам-членам представлены не были.

Четыре сценария и контрмеры ЕС

Как сообщают источники, перед дедлайном 9 июля, в Брюсселе рассматривают четыре возможных сценария будущих событий:

  • заключение соглашения с приемлемым уровнем асимметрии;
  • неприемлемое, однобокое предложение США;
  • продолжение переговоров после дедлайна;
  • выход Трампа из переговоров и резкое повышение тарифов.

В случае реализации последнего сценария, ЕС готов принять все возможные контрмеры.

Параллельно идет подготовка к потенциальному ответу на случай провала переговоров.

В частности, Брюссель уже утвердил перечень пошлин на 21 млрд евро в отношении американских товаров, которые могут быть быстро введены в ответ на ограничения по металлам. В список входят товары, политически чувствительные для США, включая сою из Луизианы (штата, который представляет спикер Палаты представителей Майк Джонсон), сельскохозяйственная продукция, мясо птицы и мотоциклы.

Кроме того, ЕС подготовил дополнительный список пошлин на американские товары на сумму 95 млрд евро в ответ на так называемые "зеркальные пошлины" Трампа и тарифную политику в отношении автомобилей. Под удар могут попасть промышленные товары, включая самолеты Boeing, автомобили американского производства и бурбон.

Кроме того, Брюссель консультируется с государствами-членами по определению стратегически важных направлений, где США зависят от ЕС, а также потенциальных мер, которые выходят за пределы таможенного реагирования, включая экспортный контроль и ограничение участия американских компаний в государственных закупках.

"ЕС стремится достичь взаимовыгодного соглашения и будет оценивать окончательный результат. Только после этого в Брюсселе решат, на какой уровень асимметрии готовы пойти", - отметили в Bloomberg.

Таможенная война США

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы на импорт из более чем 180 стран мира, размер которых колебался от 10 до 49% в зависимости от страны происхождения и категории товаров и сырья.

В частности, США ввели 25% пошлину на импорт стали и алюминия из стран ЕС. В ответ Брюссель ввел пошлины на американский импорт общей стоимостью 21 млрд евро.

Однако 9 апреля Трамп установил для всех стран единую таможенную ставку в 10% на 90 дней. Ее действие истекает 9 июля - до этой даты Вашингтон рассчитывает подписать индивидуальные торговые соглашения с каждой страной, где четко прописать размеры таможенных ставок.

Для ЕС с 9 апреля Трамп снизил тариф до 10%, а ЕС отсрочил введение собственных 25% пошлин на 90 дней, заявив о готовности вести переговоры.

В то же время, недавно Трамп дал понять, что не будет откладывать введение пошлин для тех стран, с которыми до 9 июля не удастся заключить индивидуальные торговые соглашения.

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