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Мита США проти ЄС: глава МЗС Чехії вказав на момент, який не сподобається Трампу

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

ЄС має закликати президента США Дональда Трампа скасувати торговельні мита, закупивши більше американського газу. При цьому не виключені обмеження у відповідь.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Очевидно, що в адміністрації США було політичне завдання вжити якихось дій, тому жодні переговори не змогли б змінити ситуацію", - сказав він.

За його словами, важливо, щоб країни ЄС знову поговорили з американською стороною і "показали їм, який вигляд має ситуація".

"І що у нас є рішучість вжити контрзаходів на суму понад 20 млрд євро", - нагадав Ліпавський.

Водночас, він підтримав купівлю більшої кількості американського викопного газу, яка, за словами Трампа, є ключем до вирішення торговельного дисбалансу, назвавши "хорошою пропозицією".

Ліпавський додав, що Європейська комісія провела низку переговорів з американськими колегами, і, незважаючи на те, що поки що не вдалося домовитися про угоду, і "слід продовжити роботу в цьому напрямку".

 

Мита Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив мита в розмірі 20% для ЄС. Також Трамп підтвердив тариф на автомобілі та автозапчастини в розмірі 25%.

Глава торгового комітету ЄС Марош Шефчович та інші високопосадовці відвідали Вашингтон останніми тижнями, щоб спробувати укласти угоду, яка позбавить ЄС від американських мит.

Брюссель навіть запропонував активно інвестувати в американську інфраструктуру викопного палива в рамках зусиль зі збільшення імпорту - але дипломати повідомили Politico, що ці плани не викликали інтересу з боку адміністрації США.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла вжити власних заходів у відповідь на мита Трампа.

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