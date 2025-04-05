Мита США проти ЄС: глава МЗС Чехії вказав на момент, який не сподобається Трампу

ЄС має закликати президента США Дональда Трампа скасувати торговельні мита, закупивши більше американського газу. При цьому не виключені обмеження у відповідь.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Очевидно, що в адміністрації США було політичне завдання вжити якихось дій, тому жодні переговори не змогли б змінити ситуацію", - сказав він.

За його словами, важливо, щоб країни ЄС знову поговорили з американською стороною і "показали їм, який вигляд має ситуація".

"І що у нас є рішучість вжити контрзаходів на суму понад 20 млрд євро", - нагадав Ліпавський .

Водночас, він підтримав купівлю більшої кількості американського викопного газу, яка, за словами Трампа, є ключем до вирішення торговельного дисбалансу, назвавши "хорошою пропозицією".