Пошлины США против ЕС: глава МИД Чехии указал на момент, который не понравится Трампу

ЕС должен призвать президента США Дональда Трампа отменить торговые пошлины, закупив больше американского газа. При этом не исключены ограничения в ответ.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Очевидно, что у администрации США было политическое задание предпринять какие-то действия, поэтому никакие переговоры не смогли бы изменить ситуацию", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы страны ЕС снова поговорили с американской стороной и "показали им, как выглядит ситуация".

"И что у нас есть решимость предпринять контрмеры на сумму более 20 млрд евро", - напомнил Липавский .

В то же время, он поддержал покупку большего количества американского ископаемого газа, которая, по словам Трампа, является ключом к решению торгового дисбаланса, назвав "хорошим предложением".