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Пошлины США против ЕС: глава МИД Чехии указал на момент, который не понравится Трампу

Европа, Суббота 05 апреля 2025 11:40
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Пошлины США против ЕС: глава МИД Чехии указал на момент, который не понравится Трампу Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

ЕС должен призвать президента США Дональда Трампа отменить торговые пошлины, закупив больше американского газа. При этом не исключены ограничения в ответ.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Очевидно, что у администрации США было политическое задание предпринять какие-то действия, поэтому никакие переговоры не смогли бы изменить ситуацию", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы страны ЕС снова поговорили с американской стороной и "показали им, как выглядит ситуация".

"И что у нас есть решимость предпринять контрмеры на сумму более 20 млрд евро", - напомнил Липавский.

В то же время, он поддержал покупку большего количества американского ископаемого газа, которая, по словам Трампа, является ключом к решению торгового дисбаланса, назвав "хорошим предложением".

Липавский добавил, что Европейская комиссия провела ряд переговоров с американскими коллегами, и, несмотря на то, что пока не удалось договориться о соглашении, и "следует продолжить работу в этом направлении".

Пошлины Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 20% для ЕС. Также Трамп подтвердил тариф на автомобили и автозапчасти в размере 25%.

Глава торгового комитета ЕС Марош Шефчович и другие высокопоставленные должностные лица посетили Вашингтон в последние недели, чтобы попытаться заключить соглашение, которое избавит ЕС от американских пошлин.

Брюссель даже предложил активно инвестировать в американскую инфраструктуру ископаемого топлива в рамках усилий по увеличению импорта - но дипломаты сообщили Politico, что эти планы не вызвали интереса со стороны администрации США.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала принять собственные меры в ответ на пошлины Трампа.

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Евросоюз Соединенные Штаты Америки Чехия Дональд Трамп
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