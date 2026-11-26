"Майже вісім місяців без ротації - понад 230 днів на бойових позиціях. У таких умовах військовослужбовець, ім’я якого я не розголошуватиму, разом із побратимами продовжував тримати оборону, ціною життя, фізичного й морального виснаження", - повідомив Лубінець.

Не менш тривожна ситуація склалася й на іншій ділянці фронту. Там 12 захисників понад чотири місяці залишалися на бойових позиціях під постійними ворожими обстрілами.

Їхні родини зверталися до різних інстанцій, шукали допомоги, але відповіді, на яку так сподівалися, не отримували.

Зрештою рідні звернулися до омбудсмена з проханням допомогти.

Лубінець разом зі своєю командою терміново звернувся до Генштабу ЗСУ.

"Важливо, що Генеральний штаб оперативно відреагував на наші пропозиції та долучився до розв’язання ситуації. Це конкретний приклад того, як спільні зусилля перетворюються на конкретні дії", - зазначив омбудсмен.

У результаті військовослужбовця, який понад 230 днів не бачив нічого, крім передової, вивели з бойових позицій. Зараз про нього дбають лікарі, він відновлює сили. Попереду - відпустка та реабілітація.

Ще 12 захисників евакуювали з передових позицій. Вони наразі також відпочивають та відновлюють здоров’я.

"Я розумію, наскільки складно організовувати ротації під час активних бойових дій. Але навіть у цих умовах не можна забувати про людей, які місяцями тримають оборону. Вони потребують відпочинку", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що мають бути чіткі терміни перебування на позиціях і реальні можливості для ротації.