"Почти восемь месяцев без ротации - более 230 дней на боевых позициях. В таких условиях военнослужащий, имя которого я не буду разглашать, вместе с собратьями продолжал держать оборону, ценой жизни, физического и морального истощения", - сообщил Лубинец.

Не менее тревожная ситуация сложилась и на другом участке фронта. Там 12 защитников более четырех месяцев оставались на боевых позициях под постоянными вражескими обстрелами.

Их семьи обращались в разные инстанции, искали помощи, но ответы, на которые так надеялись, не получали.

В конце концов, родные обратились к омбудсмену с просьбой помочь.

Лубинец вместе со своей командой срочно обратился в Генштаб ВСУ.

"Важно, что Генеральный штаб оперативно отреагировал на наши предложения и присоединился к разрешению ситуации. Это конкретный пример того, как совместные усилия превращаются в конкретные действия", - отметил омбудсмен.

В результате военнослужащего, более 230 дней не видевшего ничего, кроме передовой, вывели с боевых позиций. Сейчас о нем заботятся врачи, он восстанавливает силы. Впереди - отпуск и реабилитация.

Еще 12 защитников были эвакуированы с передовых позиций. Они также отдыхают и восстанавливают здоровье.

" Я понимаю, насколько сложно организовывать ротации во время активных боевых действий. Но даже в этих условиях нельзя забывать о людях, которые месяцами держат оборону. Они нуждаются в отдыхе " , - подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что должны быть четкие сроки нахождения на позициях и реальные возможности для ротации.