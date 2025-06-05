Місяць ударів: ЗСУ розгромили майже 1400 артсистем ворога у травні (відео)

"Знищуємо ворожу артилерію. Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів - 1391 одиниця", - написав Сирський.

Він також уточнив, що від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць.

"Дякую всім захисникам і захисницям за професійну та результативну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", - зауважив головком.

Зауважимо, раніше Сирський розповів, що з початку 2025 року російська армія втратила у війні проти України 200 тисяч окупантів.

"200 тисяч осіб - загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм. Боротьба триває", - повідомив Сирський.