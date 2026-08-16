Місяць протестів за Федорова. У центрі Києва проходить чергова хода (відео)

У центрі Києва і інших містах України проходить хода через відставку Михайла Федорова з Міноборони.

Учасники акції, як і попередні рази, вимагають повернення Федорова на посаду міністра оборони, а також щоб влада відкрито говорила із суспільством.

За словами кореспондента РБК-Україна з місця акції, людей сьогодні так само багато, як і під час попередньої ходи наприкінці липня.

Чого вимагають протестувальники

Організатор акції Дмитро Козятинський називав дві ключові вимоги протестувальників: звільнення головкома Олександра Сирського та призначення Федорова очільником Міністерства оборони.

Одну з вимог уже виконано Сирського на посаді головкома змінив Михайло Драпатий. Проте Федорова так і не повернули.

Як довго тривають протести

Перші акції на захист Федорова розпочалися 16 липня, тобто протести тривають уже рівно місяць. Цього разу люди вийшли на ходу саме на річницю початку акцій.

Протести поновилися за кілька днів до відновлення роботи Верховної Ради - парламент збереться на пленарне засідання після місячної перерви у вівторок, 18 серпня.

Протестувальники вимагають, щоб президент Володимир Зеленський офіційно подав кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони замість чинного тимчасового виконувача обов'язків, і щоб парламент її затвердив.