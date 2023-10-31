За місяць мінус 16 саперів. У армії РФ скаржаться на втрати та командування (перехоплення)

Зокрема, останнім часом армія РФ зазнає значних втрат через не логічні дії командирів. За словами окупанта, тільки за останній місяць його підрозділ втратив 16 саперів.

"У нас жесть, Ромчику, у нас за місяць, мінус 16 саперів. Одну дорогу не дочистили, бл*дь, нас почав танк, пташка спалила, по нас почали х*ячити. Вдерлися на мінне поле, нас о першій годині ночі туди закидають, втрьох", - каже він.

Окрім того, російська армія не отримує достатнього забезпечення як боєприпасами, так і медикаментами та харчуванням.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.

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