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В месяц минус 16 саперов. В армии РФ жалуются на потери и командование (перехват)

Иллюстративное фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные начинают понимать, что их страна не выигрывает в войне против Украины. Они все больше жалуются на состояние своей армии и командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, в последнее время армия РФ терпит значительные потери из-за нелогических действий командиров. По словам оккупанта, только за последний месяц его подразделение потеряло 16 саперов.

"У нас жесть, Ромчик, у нас за месяц, минус 16 саперов. Одну дорогу не дочистили, бледь, нас начал танк, птичка сожгла, по нас начали х*ячить. Ворвались на минное поле, нас в час ночи туда упрекают, втроем", - говорит он.

Кроме того, российская армия не получает достаточного обеспечения, как боеприпасами, так и медикаментами и питанием.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.

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