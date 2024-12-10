За місяць з лінії захисту Кримського мосту зникла майже половина барж, - ЦЖР

Як зазначає видання, на супутникових знімках від 8 листопада 2024 року по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці зафіксовано 34 плавзасоби у два ряди, які росіяни скріпили між собою.

Саме таку кількість окупанти остаточно вишикували з 27 липня по 8 серпня з південного боку Керченського мосту.

Однак на свіжих знімках супутника Sentinel-2 від 8 грудня 2024 року видно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова залишилося 18 барж. Куди поділися інші 16 суден, невідомо. Кількість барж почала зменшуватися орієнтовно наприкінці листопада.

Зазначається, що вперше росіяни використали баржі класу "річка-море" для захисту Керченського мосту восени 2023 року. Тоді сім плавзасобів скріпили між собою ланцюгами та притопили поруч зі східним прольотом мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак.

Відтак, як пише ЦЖР, не виключено, що окупанти почали так само пускати баржі на дно протоки поряд із західним прольотом.