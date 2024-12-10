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За месяц с линии защиты Крымского моста исчезла почти половина барж, - ЦЖР

Фото: с линии защиты Крымского моста исчезла почти половина барж (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За месяц вдвое уменьшилось количество барж, которые россияне устанавливали в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты Крымского моста от морских беспилотников ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Как отмечает издание, на спутниковых снимках от 8 ноября 2024 года с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе зафиксировано 34 плавсредства в два ряда, которые россияне скрепили между собой.

Именно такое количество оккупанты окончательно выстроили с 27 июля по 8 августа с южной стороны Керченского моста.

Однако на свежих снимках спутника Sentinel-2 от 8 декабря 2024 видно, что между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова осталось 18 барж. Куда делись другие 16 судов, неизвестно. Число барж начало уменьшаться ориентировочно в конце ноября.

Впервые россияне использовали баржи класса "река-море" для защиты Керченского моста осенью 2023 года. Тогда семь плавсредств скрепили между собой цепями и притопили рядом с восточным пролетом моста, вероятно, для защиты опор от подводных атак.

Следовательно, как пишет ЦЖР, не исключено, что оккупанты начали так же пускать баржи на дно пролива рядом с западным пролетом.

 

Ситуация в районе Крымского моста

Отметим, Крымский мост - незаконно построенная переправа после временной оккупации российскими войсками полуострова Крым в 2014 году. Он объединяет Крым с сухопутной частью России.

В то же время Украина считает Керченский мост законной целью для ударов. Силы обороны уже дважды наносили удары по переправе - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.

Именно поэтому россияне строят оборонительные сооружения у Керченского моста, надеясь уберечь сооружение от новых ударов Сил обороны Украины.

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