За місяць Донецьку область покинули близько 7 тисяч цивільних українців, - ОВА
За останній місяць територію Донецької області, яка знаходиться під контролем України, покинули приблизно 7000 цивільних громадян.
Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Тільки за місяць з Донеччини виїхало близько 7 тис. людей. І я дякую їм, що вони виїжджають і бережуть себе та своїх близьких. Ми робимо все можливе. І я дякую тим областям, які їх приймають", - сказав Філашкін.
Також він поінформував, що за останні 10 днів з тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту, підрозділи поліції "Білі янголи" та ДСНС "Фенікс" вивезли 53 особи та 11 дітей.
Окрім того, Філашкін розповів, що станом на зараз на підконтрольній Україні території Донецької області залишається ще 190 тисяч людей, з яких 12 тисяч - це діти.
Евакуація через війну
Нагадаємо, що у зв'язку з війною Росії проти України, обстрілами та загрозою окупації територій, в тих чи інших районах областей нашої країни оголошують примусову евакуацію.
Зокрема, 3 січня міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що з прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей примусово евакуюють понад 3 тисячі дітей разом з батьками. Рішення було прийнято через складну ситуацію з безпекою і стосується 58 населених пунктів.
Крім того, 30 грудня на прикордонні Чернігівської області теж почалася обов'язкова евакуація населення з 14 населених пунктів. Згідно з рішенням Ради оборони, влада повинна завершити процес протягом 30 днів.