Місячний календар для городника на липень 2025 року: усі справи для кожного дня

1 липня 2025, вівторок

Не варто садити овочі та пересаджувати плодові дерева. Можна висаджувати декоративні рослини, зокрема жимолость і шипшину. Рекомендується посадка витких квітів і косіння трави.

2 липня 2025, середа

Сприятливий час для посадки квітів та закладання насіння на зберігання. Добре вдається посадка кісточкових фруктових дерев. Корисно зайнятися поливом, косінням і кімнатними рослинами.

3 липня 2025, четвер

Продовжується сприятливий період для посадки квітів і закладки насіння. Варто посадити кісточкові дерева й полити грядки. Добре обрізати квіти для букетів і доглянути за клумбами.

4 липня 2025, п’ятниця

Чудовий час для посадки капусти, помідорів, огірків, перцю та гарбузів. Не рекомендується розмноження рослин корінням. Можна рихлити ґрунт, удобрювати, поливати й боротися зі шкідниками.

5 липня 2025, субота

Можна садити овочеві культури, як і напередодні. Варто внести добрива та обробити рослини від шкідників. Не рекомендується саджати дерева та збирати лікарські трави.

6 липня 2025, неділя

Продовжуємо посадку капусти, томатів, огірків та гарбузів. Проводимо підживлення, обробки від шкідників і полив. Уникайте збирання трав і розмноження рослин.

7 липня 2025, понеділок

Час для посадки швидкорослих культур: зелені, часнику, перцю, лікарських трав. Рекомендується збирати ягоди, овочі, насіння та зрізати квіти. Добре приживаються кімнатні рослини.

8 липня 2025, вівторок

Продовжуємо садити зелень, пряні трави та суницю. Збираємо урожай і квіти для сушіння. Домашні квіти, висаджені в цей день, швидко зацвітають.

9 липня 2025, середа

Час для пересадки плодових дерев і кущів: слив, груш, смородини. Варто рихлити землю й робити щеплення. Спробуйте скласти букети з щойно зібраних квітів.

10 липня 2025, четвер

Повний Місяць - не садимо і не сіємо. Це день відпочинку від садово-городніх справ.

Липень - найгарячіший в усіх сенсах городній місяць (фото: Freepik)

11 липня 2025, п’ятниця

Рекомендується пересаджувати дерева та кущі. Також варто рихлити ґрунт, вносити добрива, щеплювати рослини. Гарний день для косіння трави.

12 липня 2025, субота

Посіви не рекомендуються. Можна збирати коренеплоди, косити траву, проводити обробку рослин і обрізку. Також ефективна прополка та прищипування.

13 липня 2025, неділя

Аналогічно попередньому дню - не сіємо, а обробляємо. Варто збирати урожай, доглядати за деревами. Чудовий час для дезінфекції й обрізки.

14 липня 2025, понеділок

Можна садити селеру, редиску та цибулькові рослини. Час готувати варення й соління. Полив та удобрення будуть дуже ефективними.

15 липня 2025, вівторок

Продовжується добрий період для посадки коренеплодів і щеплення. Варто культивувати грядки та рясно полити рослини. Також хороший час для консервації.

16 липня 2025, середа

Не садимо й не сіємо. Проте можна готувати ґрунт, знищувати шкідників і мульчувати. Збираємо врожай і сушимо лікарські трави.

17 липня 2025, четвер

Посіви та посадки не бажані. Займіться боротьбою з бур’янами та мульчуванням. Час для збору фруктів, ягід і сушіння овочів.

18 липня 2025, п’ятниця

Садимо коренеплоди, бульбові та цибулю. Також обрізаємо дерева й кущі для омолодження.

19 липня 2025, субота

Посадка коренеплодів і цибулевих культур буде успішною. Рекомендується обрізка плодових дерев.

20 липня 2025, неділя

Не варто садити трав’янисті культури. Займіться прополкою, покосом і збиранням лікарських рослин. Добрий день для мульчування.

У липні вже збирають урожай багатьох рослин (фото: Freepik)

21 липня 2025, понеділок

Посадки не бажані. Проводьте очищення грядок, знищення шкідників і збір урожаю. Ефективна боротьба з бур’янами.

22 липня 2025, вівторок

Гарний день для збирання зелені та лікарських трав. Заготовлюйте продукти, які не зберігаються довго. Добре вдається консервація.

23 липня 2025, середа

Продовжується період для сушіння та збору зелені. Займайтесь консервацією, адже це найкращий час для цього. Вдалий момент для сушки трав.

24 липня 2025, четвер

Молодик - посіви й посадки під забороною. Краще утриматися від активних дій.

25 липня 2025, п’ятниця

Посіви овочів не рекомендовані, зате добре приживаються кущі та дерева. Варто зібрати фрукти, висушити трави й провести покіс. Можна боротися з шкідниками й мульчувати ґрунт.

26 липня 2025, субота

Повторюються умови попереднього дня: кущі, дерева й збір урожаю. Рекомендується покіс і заготівля насіння. Гарний час для трав’яної сушки.

27 липня 2025, неділя

Не варто садити овочі чи дерева на урожай. Добре приживаються декоративні кущі, жимолость і шипшина. Рекомендується садіння витких квітів і покіс трави.

28 липня 2025, понеділок

Уникайте пересадки плодових рослин. Добре вдається посадка декоративних культур і покіс. Можна висівати квіткові виткі культури.

29 липня 2025, вівторок

Чудовий день для посадки квітів, а також закладки насіння. Садіть кісточкові дерева та поливайте рослини. Доглядайте за квітами й кімнатними рослинами.

30 липня 2025, середа

Посадка квітів і кісточкових дерев буде вдалою. Корисно зайнятися поливом і декоративним озелененням. Доглядайте за рослинами вдома.

31 липня 2025, четвер

Завершується липень і продовжується сприятливий період для квіткових робіт. Добре садити дерева, поливати грядки та збирати квіти. Рекомендується догляд за газонами й домашніми рослинами.