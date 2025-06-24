Місячний календар для городника на липень 2025 року: усі справи для кожного дня

Липень - це гаряча пора не лише за температурою, а й за кількістю справ на ділянці. Від збору врожаю до посіву, від поливу до обрізки - кожен день приносить нові завдання.
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Не варто садити овочі та пересаджувати плодові дерева. Можна висаджувати декоративні рослини, зокрема жимолость і шипшину. Рекомендується посадка витких квітів і косіння трави.
Сприятливий час для посадки квітів та закладання насіння на зберігання. Добре вдається посадка кісточкових фруктових дерев. Корисно зайнятися поливом, косінням і кімнатними рослинами.
Продовжується сприятливий період для посадки квітів і закладки насіння. Варто посадити кісточкові дерева й полити грядки. Добре обрізати квіти для букетів і доглянути за клумбами.
Чудовий час для посадки капусти, помідорів, огірків, перцю та гарбузів. Не рекомендується розмноження рослин корінням. Можна рихлити ґрунт, удобрювати, поливати й боротися зі шкідниками.
Можна садити овочеві культури, як і напередодні. Варто внести добрива та обробити рослини від шкідників. Не рекомендується саджати дерева та збирати лікарські трави.
Продовжуємо посадку капусти, томатів, огірків та гарбузів. Проводимо підживлення, обробки від шкідників і полив. Уникайте збирання трав і розмноження рослин.
Час для посадки швидкорослих культур: зелені, часнику, перцю, лікарських трав. Рекомендується збирати ягоди, овочі, насіння та зрізати квіти. Добре приживаються кімнатні рослини.
Продовжуємо садити зелень, пряні трави та суницю. Збираємо урожай і квіти для сушіння. Домашні квіти, висаджені в цей день, швидко зацвітають.
Час для пересадки плодових дерев і кущів: слив, груш, смородини. Варто рихлити землю й робити щеплення. Спробуйте скласти букети з щойно зібраних квітів.
Повний Місяць - не садимо і не сіємо. Це день відпочинку від садово-городніх справ.
Рекомендується пересаджувати дерева та кущі. Також варто рихлити ґрунт, вносити добрива, щеплювати рослини. Гарний день для косіння трави.
Посіви не рекомендуються. Можна збирати коренеплоди, косити траву, проводити обробку рослин і обрізку. Також ефективна прополка та прищипування.
Аналогічно попередньому дню - не сіємо, а обробляємо. Варто збирати урожай, доглядати за деревами. Чудовий час для дезінфекції й обрізки.
Можна садити селеру, редиску та цибулькові рослини. Час готувати варення й соління. Полив та удобрення будуть дуже ефективними.
Продовжується добрий період для посадки коренеплодів і щеплення. Варто культивувати грядки та рясно полити рослини. Також хороший час для консервації.
Не садимо й не сіємо. Проте можна готувати ґрунт, знищувати шкідників і мульчувати. Збираємо врожай і сушимо лікарські трави.
Посіви та посадки не бажані. Займіться боротьбою з бур’янами та мульчуванням. Час для збору фруктів, ягід і сушіння овочів.
Садимо коренеплоди, бульбові та цибулю. Також обрізаємо дерева й кущі для омолодження.
Посадка коренеплодів і цибулевих культур буде успішною. Рекомендується обрізка плодових дерев.
Не варто садити трав’янисті культури. Займіться прополкою, покосом і збиранням лікарських рослин. Добрий день для мульчування.
Посадки не бажані. Проводьте очищення грядок, знищення шкідників і збір урожаю. Ефективна боротьба з бур’янами.
Гарний день для збирання зелені та лікарських трав. Заготовлюйте продукти, які не зберігаються довго. Добре вдається консервація.
Продовжується період для сушіння та збору зелені. Займайтесь консервацією, адже це найкращий час для цього. Вдалий момент для сушки трав.
Молодик - посіви й посадки під забороною. Краще утриматися від активних дій.
Посіви овочів не рекомендовані, зате добре приживаються кущі та дерева. Варто зібрати фрукти, висушити трави й провести покіс. Можна боротися з шкідниками й мульчувати ґрунт.
Повторюються умови попереднього дня: кущі, дерева й збір урожаю. Рекомендується покіс і заготівля насіння. Гарний час для трав’яної сушки.
Не варто садити овочі чи дерева на урожай. Добре приживаються декоративні кущі, жимолость і шипшина. Рекомендується садіння витких квітів і покіс трави.
Уникайте пересадки плодових рослин. Добре вдається посадка декоративних культур і покіс. Можна висівати квіткові виткі культури.
Чудовий день для посадки квітів, а також закладки насіння. Садіть кісточкові дерева та поливайте рослини. Доглядайте за квітами й кімнатними рослинами.
Посадка квітів і кісточкових дерев буде вдалою. Корисно зайнятися поливом і декоративним озелененням. Доглядайте за рослинами вдома.
Завершується липень і продовжується сприятливий період для квіткових робіт. Добре садити дерева, поливати грядки та збирати квіти. Рекомендується догляд за газонами й домашніми рослинами.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів "Порадниця" та "Місячний календар".